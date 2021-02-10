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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Sansür Twitter kullanıcılarını kaçırdı denmişti! Jack Dorsey'den rekor açıklaması geldi

Demirören Haber Ajansı

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, ABD eski Başkanı Trump'a karşı uyguladığı yasak nedeniyle kullanıcı sayısının azaldığına dair iddialara yanıt geldi.

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ABD eski Başkanı Donald Trump'ın seçim süreci ve 6 Ocak'taki Kongre baskınıyla ilgili yaptığı paylaşımların Twitter tarafından sansürlenmesinin ardından, sosyal medya platformunun takipçi kaybına ilişkin söylentiler üzerine açıklamada geldi. Twitter CEO’su Jack Dorsey, “Bir konu ya da hesaptan açıkça çok daha büyük bir platformuz. Üçüncü çeyrekte günlük kullanıcı sayısının 187 milyondan 192 milyona yükseldi. Şirketimiz son çeyrekte 1 milyar dolardan fazla gelir elde etti" diye konuştu.

ABD eski Başkanı Donald Trump’ın hesabını kalıcı olarak askıya alan Twitter’ın hisseleri, borsada açılış öncesi işlemlerde yüzde 8’in üzerinde değer kaybetmişti. New York Borsası’nda işlem gören Twitter hisseleri, 4-8 ocak arasında yüzde 5,6 değer kaybetmişti. 8 Ocak itibarıyla piyasa değeri yaklaşık 41 milyar dolar olan Twitter’ın hisse değerindeki yüzde 8’lik düşüş, piyasa değerinde 3,3 milyar dolarlık kayıp anlamına gelmişti. 

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