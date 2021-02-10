Yüz yüze eğitimden önce 4 hafta tam sokağa çıkma yasağı şart! Prof. Dr. Ahmet Saltık uyardı

"Bütün önceliği sadece okullara versek bile ancak 2 ay sonra yarı oranda bir bağışıklık sağlamış olacağız" diyen Prof. Dr. Ahmet Saltık, Saltık, "Yapılacak en iyi işlerden biri, en az 2-4 hafta tam kapatma ile salgının hızını düşürmek ve kontrol edilebilir hale getirmek" dedi.

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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Saltık, yüz yüze eğitimin başlamasına karşı çıkarak, "Bütün önceliği sadece okullara versek bile ancak 2 ay sonra yarı oranda bir bağışıklık sağlamış olacağız" dedi. Prof. Saltık, "Yapılacak en iyi işlerden biri, en az 2-4 hafta tam kapatma ile salgının hızını düşürmek ve kontrol edilebilir hale getirmek" uyarısı yaptı.

"2 ay sonra yarı oranda bir bağışıklık sağlamış olacağız"

Önümüzdeki haftadan itibaren okulların açılma sürecini değerlendiren Saltık, Sinovac aşısının koruyuculuğunun yüzde 50.56 olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bütün önceliği sadece okullara versek bile ancak 2 ay sonra yarı oranda bir bağışıklık sağlamış olacağız. İki öğretmenden biri aşılı ve bağışıklı, diğeri değil."

2-4 hafta tam kapanma şart

"Yapılacak en iyi işlerden biri, en az 2-4 hafta tam kapatma ile salgının hızını düşürmek ve kontrol edilebilir hale getirmek. Ondan sonra da gıdım gıdım azaltılan sıkı önlemlerle zamana yayarak süreci devam ettirmek."

Bulaş değeri 1'in altına inmeden...

"Bütün öğretmenler, okul çalışanları, servis görevlileri aşılanmadı. Çocuklar da virüsü belirtisiz geçiriyor ve taşıyıcı oluyorlar. Hastalığı bulaştırmak bakımından en riskli küme kabul ediliyorlar. R0 değeri (bulaş değeri) 1’in üstünde. Birin altına inmedikçe okulları açmayı düşünmememiz gerekiyor.”

Okulların açılması için hiçbir somut koşul yok

Virüsün mutasyon geçirdiğini ve bunun aşılamayı da etkileyebileceğini belirten Saltık, “Almanya’da iki doz aşı olmalarına karşın yaşlı huzurevlerinde salgın patlak vermiş durumda. O nedenle okulların açılması için hiçbir somut koşul görünmüyor. Buna karşın açmayı düşünüyor olmaları, ticari kaygılardan ve özel sektörü rahatlatmaktan olabilir. Ne yazık ki bir anonim şirket gibi yönetilen Türkiye’de ticari kaygılar öne çıkıyor” ifadelerini kullandı.