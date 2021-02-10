Antalya'da katliam gibi kaza! 7 aylık evlilerdi tanıştıkları günün yıldönümünde öldüler

ANTALYA'da trafik kazasında 6 kişi öldü, geriye yürek burkan hikayeler kaldı. 9 Şubat 2012 tarihinde tanışan 7 aylık evli çift, tanıştıkları tarihin yıldönümünde hayatlarını kaybetti. Sevgi Ateş'in 2 aylık hamile olduğu öğrenildi...

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Antalya'yı yasa boğan kaza dün akşam saat 19.00 sıralarında Serik ilçesi Belpınar Mahallesi Sarıaba mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harun Ateş’in (23) kullandığı 07 ANJ 366 plakalı Doğan marka otomobil ile Mehmet Ali Em’in (17) hakimiyetindeki 07 AOF 750 plakalı Renault Megane marka otomobil çarpıştı.

6 kişi öldü

Çarpmanın etkisiyle Harun Can Ateş’in kullandığı otomobil sulama kanalına yuvarlandı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Katliam gibi kazada, Harun Can Ateş, Şükrüye Ateş, Sevgi Ateş, Gülsüm Em, Sevda Em ile diğer araç sürücüsü Mehmet Ali Em olay yerinde hayatını kaybetti. Ölenlerin yakınları kaza yerinde sinir krizi geçirdi.

2 aylık hamileydi

Kazada hayatını kaybedenlerin tümünün akraba olduğu ve Sevgi Ateş'in 2 aylık hamile olduğu öğrenildi. Kazaya karışan tarafların vefat eden akrabaları için taziyeye gittiği bildirildi. Olay yerinde yola giriş ve çıkışlar bir süre durdurulurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırılan 6 kişinin cenazesinin bugün ilçede kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.