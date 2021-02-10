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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Irak'ta terör hedefleri vuruluyor

Milli Savunma Bakanlığı, Irak Gara'da terör hedeflerine yönelik başlatılan operasyonun sürdüğünü duyurdu.

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Irak'ın Gara bölgesinde terör mevzileri oluşturmaya çalışan PKK'ya darbe vuruluyor. Milli Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde başlatılan harekatın sürdüğünü belirtti. 

Bakanlığın resmi sitesinden şu açıklama yapıldı:

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından icra edilen başarılı operasyonlar neticesinde ağır kayıplar veren PKK/KCK terör örgütünün, Irak’ın kuzeyinde bazı bölgelerde varlığını halen sürdürmeye; yeniden barınma alanları ve mevziler oluşturmaya devam ettiği ve geniş çaplı bir saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edildi.

PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyinde Gara bölgesinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere 10 Şubat 2021 günü saat 02.55’ten itibaren “Pençe Kartal-2 Harekâtı” düzenlendi. Operasyona devam edilmektedir."

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