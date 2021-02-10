Arka Sokaklar'ın 'Selin Komiser'i Oya Okar'ın otomobilini çalan şüpheliler yakalandı
Arka Sokaklar dizisinde 'Selin Komiser' rolünü canlandıran oyuncu Oya Okar'ın lüks otomobilini çalan şüpheliler yakalandı.Abone ol
Geçtiğimiz ay oyuncu Oya Okar'ın Beykoz'da bulunan evinin önüne çakarlı otomobil ile gelen kimliği belirsiz kişiler, evdeki alarm sistemini devre dışı bırakarak içeri girdi.
Evin kapısının önünde duran lüks otomobilin anahtarını ve evdeki değerli eşyaları alan şüpheliler, araç ile birlikte olay yerinden kaçtı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor
Polis ekiplerinin yaptıkları çalışma sonucunda 2 şüpheli yakalanırken, Oya Okar'ın otomobili bulundu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.