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Arda Turan'ın skandal küfürü başını yaktı! İşte beklenen ceza

Galatasaraylı Arda Turan Fenerbahçe derbisinin ardından soyunma odasınaki küfürlü tezahürat yaptığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

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TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe  - Galatasaray maçındaki "hakareti" nedeniyle sarı kırmızılı takımın futbolcusu Arda Turan'ı ve "saha olayları" ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Fenerbahçe Kulübü'nü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

Ayrıca sarı lacivertli kulüpte görevli Selçuk Şahin'in aynı müsabakadaki "hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi" ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle kurula sevkine karar verdi.

2 ile 5 maç ceza
41. maddeden PFDK'ya sevk edilen Arda, kurul tarafından suçlu bulunursa Disiplin Talimatnamesi'ne göre 2 ile 5 maç arasında bir ceza ile karşılaşacak.

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