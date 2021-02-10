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Van'da çuvalda ele geçirildi! Ekipler harekete geçti

Demirören Haber Ajansı

VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan arazi aramalarında, çuval içinde 4 kilo 500 gram afyon sakızı ele geçirildi.

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Başkale Jandarma Komutanlığı'na bağlı Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar kapsamında, ilçeye 60 kilometre uzaklıktaki Böğrüpek Mahallesi'nde boş arazide arama yapıldı. Aramalar sonucu çuval içinde 4 kilo 500 gram afyon sakızı ele geçirilirken, bırakan kişi ya da kişilerin bulunması için de çalışma başlatıldı. 

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