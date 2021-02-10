Kemal Öztürk’ten, AK Partili Mahir Ünal’a tepki: Tam bir siyasi dram!

Habertürk yazarı Kemal Öztürk, bugünkü yazısında eski müdür olduğu Anadolu Ajansı’nı, Takvim Gazetesi'nin 'market' manşetini ve AK Parti genel başkan yardımcısı Mahir Ünal'ı eleştirdi.

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Geçmişte Anadolu Ajansı’nın müdürlüğünü yapan Kemal Öztürk, “Japonya’daki esnafın Kovid-19 dolayısıyla yaşadığı sıkıntıları” haber yapan eski kurumuna eleştirisini dile getirdi.

Takvim gazetesinin “Alışverişe çıkarken yapılacaklar” şeklindeki manşetini değerlendiren Öztürk, Habertürk'teki köşe yazısında şöyle yazdı:

Eğer milletin nabzını sokakta tutmazsanız, sonra akla zarar alışveriş kılavuzu yayınlar, alay eder gibi, “alışverişe tok gidin, çocuk götürmeyin” diye manşet atarsınız. Oysa millet alışverişte temel ihtiyaçlarını alırken gördüğü yüksek fiyatların acısını çekiyordur bu esnada.- Çarşı, pazar bir gezin. Rastgele birini çevirip sorun, alışverişe nasıl gidiyor, sonra neyle karşılaşıyor öğrenin. Gerçeklikten kopmamış gazetecilik böyle bir şeydir.

Türkiye’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla çalışamayan kafe ve lokantaların dayanacak gücü kalmadığını ifade eden Öztürk, Anadolu Ajansı'nı Japonya haberi dolayısıyla eleştirdi:

İstanbul’da yüzlerce kafe restoran, artık dayanacak gücü kalmadığı için bir araya gelip bir açıklama yapmaya hazırlanıyor. Dertleri büyük, elde avuçta olanı tükettiler. Şimdi seslerini duyurmak için çabalıyorlar. Japonya’daki esnafın sorunlarını haber yaparken, kendi ülkesindekini görmezden gelmek, gerçeklerden kaçmaktır.

“Tam bir siyasi dram”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın çiftçi ile yaşadığı diyaloğu da hatırlatan Öztürk, “Siyaseti sokakta yapmazsanız, çiftçiyle, esnafla, vatandaşla yüz yüze görüşmezseniz, sonra açlık sınırını cep telefonunun markasına göre ayarlamaya çalışırsınız. Tam bir siyasi dram…” diye yazdı.