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Furkan Korkmaz'dan galibiyete 13 sayılık katkı

Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanad Sacramento Kings'i 119-111 yendi. Mavi-beyazlı takım Doğu Konferansı'nda liderliğini sürdürdü.

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NBA gece oynanan 7 karşılaşma ile devam etti. Furkan Korkmaz'lı Philadelphia 76ers, Sacramento Kings karşısında sezonun 18. galibiyetini aldı. Sixers'ta Joel Embiid 25 sayı, 17 ribaund ve 6 asistle oynadı. Galibiyete Seth Curry ve Harris 22'şer sayı, Simmons 14 sayı, 7 ribaund ve Furkan Korkmaz 13 sayı, 3 ribaundla katkı verdi.

Ev sahibi takımda Fox'un 34 sayıi 6 ribaund ve 10 asistlik performansı yenilgiyi önleyemedi.

Sonuçlar
Detroit Pistons 122-111 Brooklyn Nets
Miami Heat 98-96 New York Knicks
New Orleans Pelicans 130-101 Houston Rockets
San Antonio Spurs 91-114 Golden State Warriors
Portland Trail Blazers 106-97 Orlando Magic
Utah Jazz 122-108

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