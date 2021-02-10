Merih Demiral İtalyanları mest etti: Sahanın en iyisi

İtalya Kupası yarı final rövanş maçında, Inter ile 0-0 berabere kalan Juventus, ilk maçı kazanmış olması sebebiyle finale yükselen taraf oldu. Merih Demiral ise performansı ile yine dikkat çekti.

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İtalya Kupası'nda ilk finalist Juventus oldu. İlk maçta 2-1 mağlup ettiği Inter ile rövanşta 0-0 berabere kalan Juventus, adını finale yazdırdı. 13 kez ile bu kupayı en çok kazanan takım olan Juventus, tarihinde 20'inci kez İtalya Kupası finali oynayacak. Juventus kadrosundaki milli futbolcu Merih Demiral, mücadeleye ilk 11'de başlarken 90 dakika mücadele etti.

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport ve Corriere dello Sport, Juventus-Inter maçında sahanın en iyi oyuncusu olarak Merih Demiral'ı seçti.

La Gazzetta dello Sport, Merih'e 7.5 puan verirken, Corriere dello Sport ise 7 puan verdi. La Gazzetta dello Sport: Savunmaya duvar ördü... Corriere dello Sport: Juventus'un en iyisi...