Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! İşte masadaki konular

Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanıyor. Kurulun ağırlık gündemi aşı çalışmaları ve salgında son durum olacak. Vaka sayılarında son durum mutasyonlu virüs riski de masaya yatırılacak konular arasında.Abone ol
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor. Sağlık çalışanları ilk doz aşılarını 14 Ocak'ta olmaya başlamıştı. 28 günlük süre doldu. İkinci doz aşılar yarından itibaren yapılmaya başlanacak. 70-75 yaş aralığındakilerin aşılanması da devam ediyor.
Bilim Kurulu toplantısında aşılama takvimi ve tedarik sürecinin ayrıntılarıyla ele alınması bekleniyor. Vaka sayılarında son durum mutasyonlu virüs riski de masaya yatırılacak konular arasında.
Toplantıdan sonra Sağlık Bakanı Koca'nın açıklama yapması bekleniyor.