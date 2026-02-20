Kanser tedavisinde çığır açacak yöntem! Kediler ile bakın ne yapılıyor...

Bilim insanları, yaklaşık 500 evcil kediden alınan tümör DNA'larını analiz ederek hastalıkla bağlantılı temel genetik mutasyonları gün yüzüne çıkardı. Kedilerde en önemli hastalık ve ölüm nedenlerinden biri olan kanserin nasıl geliştiğine dair bugüne kadar çok az bilgi bulunuyordu.

Baş araştırmacı Dr. Louise Van der Wayden, kedi kanseri genetiğinin şimdiye kadar tam bir kapalı kutu olduğunu belirterek, herhangi bir türdeki kanseri anlamanın herkes için faydalı olacağını ifade etti.