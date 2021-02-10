Oxford ortaya çıkardı! Astım ilaçları koronaya iyi geldi hastaneye yatırmıyor

Oxford Üniversitesi'nin araştırmasına göre, astım için kullanılan ilaçların Covid-19 nedeniyle hastaneye yatış oranlarını azalttığı, tedavi süresini de kısalttığı tespit edildi.

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Oxford Üniversitesi'nin 146 hastanın 28 gün boyunca izlenmesiyle yapılan çalışmasında, kronik akciğer rahatsızlıkları ve astımın tedavisinde kullanılan budesonit maddesinin solunum yoluyla alınması, yoğun bakım ya da hastaneye yatış riskini diğer hastalara göre yüzde 90 oranında azalttı.

Koronayı daha hafif atlatıyorlar

Araştırmacıların söz konusu çalışma için başlangıç noktası, astım ilacı kullanan kişilerin Covid-19 hastalığını diğer hastalara göre daha hafif atlatmasına ilişkin gözlemler oldu. Steroid içeren solunum yolu ilaçlarını düzenli kullanan bireylerde, Covid-19'dan dolayı hastaneye başvurma oranlarının görece düşük olması araştırmacıların dikkatini çekti.

Ateş daha hızlı düşüyor, semptomlar daha hafif

Varılan sonuçlara göre, budesonit maddesini kullanan hastalarda yüksek ateşin daha hızlı düşürüldüğü ve semptomların daha hafif seyrettiği belirlendi. Çalışmada yer alan araştırmacı Mona Bafadhel, "Yaygın şekilde ulaşılabilen ve güvenilir bir ilacın, salgın süresince hastanelerde karşılaştığımız yükü azaltabileceğini görmekten mutluluk duyuyorum" dedi.

Oxford Üniversitesi'nin sitesinde yayınlandı

Oxford Üniversitesi'nin internet sitesinde duyurulan çalışmanın sonuçları henüz akademik bir yayın haline getirilmedi ancak Covid-19 ve benzeri hastalıkların tedavisinde umut veren bir gelişme olarak yorumlandı.