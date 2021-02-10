BIST 1.550
DOLAR 7,05
EURO 8,55
ALTIN 417,49
HABER /  YEREL

Bursa'da yol kenarında ceset bulundu! Cinayet şüphesi var

BURSA’da, Murat Bahadır'ın yol kenarında cansız bedeni bulundu. Göğsü ile bacaklarından vurulduğu tespit edilen Bahadır’ın cinayete kurban gitmiş olma ihtimali üzerinde duran polis çok yönlü soruşturma başlattı.

Abone ol

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çukurca Mahallesi'nde yol kenarında hareketsiz bir kişi olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ile sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, Murat Bahadır olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini saptadı. 

Yapılan incelemede Bahadır'ın göğsü ile bacaklarında 3 mermi girişi olduğu belirlendi. Murat Bahadır'ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Cinayet şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, çok yönlü soruşturma başlattı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Oxford ortaya çıkardı! Astım ilaçları koronaya iyi geldi hastaneye yatırmıyor
Şimdi Sevdikleriniz İçin Atasay'a Gelmenin Tam Tam Tam Zamanı! #TakSanaYakışanı
Ankara'da vatandaşları korkutan görüntü! Kıpkırmızı renkte aktı
Zehra Zümrüt Selçuk: Yarım çalışma ödeneği ile toplam 84,1 milyon lira ödeme yaptık
Edirne'de ele geçirildi! Tam 3 bin 500 adet
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın Muharrem İnce iddiası olay oldu
Yüz yüze eğitimden önce 4 hafta tam sokağa çıkma yasağı şart! Prof. Dr. Ahmet Saltık uyardı
Hızır orucu nedir kimler tutar 2021 kaç gün tutulacak?
1986'da üretildi hiç kullanmadı! Kahramanmaraş'ta ilk günkü haliyle saklıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! İşte masadaki konular
Yorumlar