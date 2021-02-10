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Futbola devam edecek mi? Beşiktaş Atiba'dan yanıt bekliyor

Beşiktaş'ın 38 yaşındaki yıldızı Atiba Hutchinson, futbola devam etmek isterse, siyah-beyazlı takımla 1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

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Beşiktaş, Atiba Hutchinson'u bırakmak istemiyor. Siyah-beyazlılarda 8. sezonunu geçiren Kanadalı oyuncu, bu yıl da takımın vazgeçilmez isimlerimden biri oldu. Takımın kaptanı ve en fazla forma giyen isimlerinden olan Atiba, geleceğini kendisi belirleyecek.

Beşiktaş yönetimi, 1 yıl daha sözleşme imzalamak istediği 38 yaşındaki oyuncunun kararını bekliyor. Atiba, futbola devam etme kararı alırsa, Kanadalı oyuncu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalanacak.

Tecrübeli isim aktif futbolcu kariyerini noktalam isterse, teknik ekipte yer alması için teklif yapılacak.

Beşiktaş ile 8 sezonda 2 şampiyonluk yaşayan Atiba, çıktığı 275 maçta 22 gol atarken 28 asist yaptı.

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