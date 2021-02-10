Gram altın kritik seviyelerde yatırımcılar dikkat! Teknik uzman Tunç Şatıroğlu'nun uyarısı korkuttu

Teknik uzman Tunç Şatıroğlu, gram altın fiyatlarında kritik yerin 418 TL olduğunu söyledi. Altında yatay seyre dikkat çeken Şatıroğlu, "250 günlük üstel ortalama 418'den geçiyor ve bu seviyenin altında altın yıllardan beri uzun süre kalmamış. Şimdilik 4 gün kalmış görünüyor." dedi.

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Altın fiyatları bu hafta yakaladığı çıkış ivmesini kaybederek 3 liralık düşüş yaşadı. Gram altın güne düşüşle başlayarak 418 liraya kadar geriledi. Çeyrek altın fiyatları da düşüşten nasibini aldı. Cumhuriyet altını 2 bin 817 liradan, 22 ayar bilezik ise 383 liradan işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 692 liradan işlem gördü. Altın fiyatlarındaki gerileme gümüşde de hissedildi. Gümüşün gram fiyatı 6 lira 22 kuruş seviyesine indi. Altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan ani düşüşü teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu değerlendirdi. Şatıroğlu, son günlerde altın ve gümüşte yaşanan dalgalanmalarla ilgili uyarılarda bulundu.

Alton ons 1837'nin üstünde tutunmaya çalışıyor

Altın'da yaşanan düşüş altının ons fiyatlarında da hissedildi. Altının ons fiyatı 1844 dolar oldu. Gümüşün ons fiyatı ise 27 dolar seviyesinde kaldı. Altın ve gümüşle ilgili konuşan teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu altının kritik bir seviyede olduğunu belirterek yatırımcıları uyardı.

"ABD'de altına olan yaklaşım halen negatif"

Şatıroğlu, " Altın dün ABD seansında yine satış yedi ancak bunlar sınırlı kaldı ve altın 1837 üzerinde tutunabildi. ABD'de altına olan yaklaşım halen negatif. ABD'de Senato azil işleriyle meşgul, teşvik gecikiyor. Yine de 1837 üzerinde bu akşam da kalırsa olumludur. Gram altın için 418 TL kritik yer, dün buranın üzerine çıkamadı bugün tekrar deniyor. 250 günlük üstel ortalama 418'den geçiyor ve bu seviyenin altında altın yıllardan beri uzun süre kalmamış. Şimdilik 4 gün kalmış görünüyor." İddiasında bulundu.

Gümüş burayı rahatlıkla geçer

Gümüşteki yükseliş altına göre daha hızlı olurken bugün ufak bir gerileme yaşadı. Gümüşte yaşanan düşüşü değerlendiren teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu gümüşün yükselişini engeleyen nedeni açıkladı. Şatıroğlu, "Gümüş 27,44'e (dolara) geldi yukarı gitmiyor. Ancak bu gibi durumlar çok uzun sürmez. Altın yükselişe geçerse gümüş de burayı rahatlıkla geçecektir. Altında bir satış olması durumunda gümüş biraz geri çekilip sonra tekrar burayı deneyebilir. Gümüş altına göre güçlü" İfadelerini kullandı.