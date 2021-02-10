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Bakan Selçuk: Yarım Çalışma Ödeneği ile toplam 84,1 milyon lira ödeme yaptık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2016 yılından bugüne kadar Yarım Çalışma Ödeneği kapsamında 31 bini aşkın kadına toplam 84,1 milyon lira ödeme yaptık" dedi.

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Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, doğum ve evlat edinme sonrası Yarım Çalışma Ödeneği ile kadınların hem çocuklarına bakabilmelerine hem de iş hayatına devam edebilmelerine destek olduklarını belirtti.

Bakan Selçuk, "Yarım Çalışma Ödeneği ile 60 ila 360 gün arasında haftalık çalışma süresinin yarısı kadar verilen ücretsiz izin süresince gelir desteği sağlıyoruz. 2016 yılından bugüne kadar Yarım Çalışma Ödeneği kapsamında 31 bini aşkın kadına toplam 84,1 milyon lira ödeme yaptık" dedi.

Bakan Selçuk, kadınların ödenekten yararlanabilmesi için doğum ya da evlat edinmeden önceki son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olması ve haftalık çalışma süresinin yarısı kadar çalışması gerektiğini kaydetti.

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