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Konya'da buzdolabı tamircisinin 150 lira borç yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı

KONYA'da buzdolabı tamircisi aracının içerisinde vurularak öldürüldü. 3 zanlıdan 2'si adliyeye sevk edilirken cinayetin 150 liralık borç yüzünden işlendiği ortaya çıktı.

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Olay, geçtiğimiz Pazartesi saatlerinde merkez Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi Karakurt Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kamil Başaralı pikap aracıyla seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından şüphelilerden U.Ç. (17) gözaltına alınırken polis, olayın diğer şüphelileri Mustafa K. (28) ve Bahattin Y.’nin (27) Hatunsaray yolu üzerindeki seralarda saklandığını tespit etti.

Polise ateş açtı!
Sera içindeki konteynere yapılan baskında Mustafa K. polis ekiplerine ateş açtı. Polis ekiplerinin de karşılık vermesiyle çıkan çatışmada Mustafa K. herhangi bir zarar görmeden yakalandı.

Olay anında dağlık araziye kaçan Bahattin Y. de yaşanan kovalamaca sonrası yakalandı. Polisteki sorgulamanın ardından şüphelilerden U.Ç. serbest bırakıldı.

Cinayetin nedeni 150 lira borç
Emniyete götürülen ve tabancayı kullandığı belirtilen Mustafa K.’nın ifadesinde; içki sattıklarını, Kamil Başaralı’nın kendilerine olan 150 lira borcunu istemelerinden dolayı küfürleşerek tartıştıklarını ve bu yüzden öldürdüklerini söylediği öne sürüldü.

"Neden yaptın?"
Sağlık kontrolüne götürülen şüphelilerden Mustafa K., gazetecilerin ‘neden yaptın?’ sorusuna ‘sana ne?’ diyerek cevap verdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Mustafa K. ve Bahattin Y. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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