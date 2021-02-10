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HABER /  POLİTİKA

Bakan Hulusi Akar’dan kritik S-400 açıklaması! Aktif etmeme şartını duyurdu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ile ABD arasında krize yol açan Rus hava savunma sistemi S-400’lere ilişkin konuştu. Akar, S-400’ler için Yunanistan’ın Girit Adası’nda bulunan S-300 füzeleri modeli uygulanabileceğini, sistemin tehdit olmadıkça aktif edilmeyeceğini söyledi.

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Hürriyet’ten Sedat Ergin’le görüşmesinde eski Varşova paktı ülkelerinin sonradan NATO üyesi olmasına rağmen Sovyet döneminden kalma silah sistemlerine sahip olduğunu hatırlatan Akar, “Bu silahlar NATO içinde sistemde tutuluyor. Biz de Girit’teki S-300’lerde nasıl bir model kullanılıyorsa, bunu müzakereye açığız dedik” ifadelerini kullandı.

''Ona biz karar veririz”

Akar, Ergin’in “Girit’teki S-300’lerin sürekli operasyonel olmadığı, çoğunluk depoda tutulduğu biliniyor” sorusuna, “Sürekli kullanacağız diye bir şey yok ki. Bu sistemler tehdit durumuna göre kullanılır. Ona biz karar veririz” yanıtını verdi.

Ergin'in yazısının tamamı için tıklayın...

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