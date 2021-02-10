Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet ittifakı tepkisi 40 benzemez aynı torbada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet ittifakını eleştirerek, "40 benzemezi aynı torbaya sokmaya çalışan ittifak çabaları bu gerçeği değiştirmeye yetmiyor." dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinden AK Parti Balıkesir, Osmaniye, Tokat, Tunceli 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

Milletimiz bugün bize 2023 hedeflerini işaret ediyor. Kongrelerimizde partimizi 2023 seçimlerine taşıyacak, sandıkta bir kez daha elde edeceğimiz zafere imza atacak kadroları belirliyoruz.

"Ülkemize kendi senaryolarına göre istikamet biçemeyecekler"

Ülke olarak uluslararası alanda, parti olarak içeride maruz kaldığımız saldırıların gerisinde, küresel güç dengelerinin dışında bırakma olduğunu biliyoruz. Ülkemize kendi senaryolarına göre istikamet biçemeyecekler. Milletimizle birlikte yürüdüğümü bu kutlu yolda zafere ulaşmamıza engel olamayacaklar.

Demokrasimize sahip çıkarak, ekonomimize sahip çıkarak, özgürlüğümüze sahip çıkarak Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokmakta kararlıyız.

Önümüze kurulan tuzakları aşarak, kirli oyunları deşifre ederek, kendimizle birlikte tüm dostlarımızın hakkına hukukuna sahip çıkmayı sürdüreceğiz.

AK Parti'nin Genel Merkez yöneticisinden mahalle ve köy temsilcine kadar tüm kadroları 365 günü seçim günü gibi değerlendirmek zorundadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yürütme yetkisinin tek yolu yüzde 50+1'dir.

40 benzemez aynı torbada

Artık köhne siyaset tarzının işi daha zor. 40 benzemezi aynı torbaya sokmaya çalışan ittifak çabaları bu gerçeği değiştirmeye yetmiyor.

İnsanlarımızın huzuruna, ülkemizin esenliğine, devletimizin güvenliğine kasteden hiç kimse millet nezdinde itibar bulmaz, bulamayacaktır.