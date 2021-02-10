Uydu internet projesi kullanıma açılıyor! Türkiye'de fiyat ne kadar olacak?

Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in uydu internet projesi kullanıma açılıyor. Dev uzay şirketi, ön sipariş almaya başlarken Türkiye'de uydu internet fiyatının ABD ile aynı seviyede olacağı açıklandı.

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Elon Musk'ın sahibi olduğu özel uzay şirketi SpaceX’in uydu bazlı küresel internet projesi Starlink kullanıma sunuluyor. Şirketten konu ile ilgili yapılan açıklamaya göre, Beta programına dahil olan kullanıcılar, Starlink'in sunduğu interneti kullanmaya başlayabilecek.

Beta denemelerine geçtiğimiz senenin ekim ayında başlayan şirket, kullanıcılardan Starlink Kit kurulumu için 499 dolar, aylık abonelik için ise 99 dolar ücret talep etmişti.

Türkiye fiyatı ABD ile aynı olacak

Elon Musk, Starlink'in tüm dünyada aynı temel fiyat üzerinden hizmet vereceğini söyledi. Başka bir deyişle şu anda ABD, Kanada ve İngiltere'de hizmet veren Starlink'in fiyatı ülkemizde de aynı seviyede olacak.

Son dönemde 60'lık partiler halinde onlarca Starlink misyonuna imza atan SpaceX yörüngeye binin üzerinde uydu gönderdi.

12 bin internet uydusu

Bu hamle sonrası Musk’ın şirketi yörüngedeki her 4 uydudan 1’inin kontrolünü elinde bulundurur hale geldi. SpaceX, Starlink projesi çerçevesinde toplamda 12 bin internet uydusu fırlatmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması bekleniyor.