İstanbul kara gömülecek! Prof. Dr. Orhan Şen karın başlayacağı gün ve saati açıkladı

Ünlü meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’a beklenen kar yağışının Pazar akşamı başlayacağını ve 4 gün süreceğini duyurdu. Öte yandan Türkiye genelinde cuma gününden itibaren başlaması beklenen kar yağışının, 1987, 2002 ve 2004'deki yağışlar gibi etkili olması öngörülüyor.

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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul’a yağması beklenen kar yağışı ile ilgili son bilgileri paylaştı. "İstanbul’a kar pazar akşamı başlar. Pazartesi, salı, çarşamba devam eder" diyen Prof. Dr. Şen, şöyle devam etti: "Perşembe sistem Cut Off yani ana sistemden kopuyor. Beslenmeyecek kendi içindeki enerjiyi 2 gün daha azaltarak sürdürür. En kuvvetli pazartesi… Salı sıcaklık gece -1 C’ye gündüz 2 C’ye düşer..."

İstanbul ve Marmara kara gömülecek

Meteoroloji uzmanı Ahmet Uçar da sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamasında "Son haftalık hava tahmin raporuna göre sistemin gelişi devam ediyor. İstanbul ve Marmara bölgesi Pazar gününden itibaren bir hafta boyunca kara gömülecek görünüyor. Alçak basıncın biraz güneye sarkmasıyla Doğu Karadeniz’in kar şansı azalmış, İç Anadolu’nun ki artmış görünüyor" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji: Mevsim normallerinin altına inecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Hava sıcaklığının Cuma gününe kadar mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği ancak Cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarına ve Marmara ve Kuzey Ege'de mevsim normallerinin 4 - 8 derece altına düşeceği tahmin ediliyor" ifadeleri kullanıldı.

1987, 2002 ve 2004'teki gibi kar yağabilir

Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre cuma günü başlayacak ve Türkiye'nin büyük bölümünü etkisi altına alacak soğuk hava dalgasındaki kar yağışının günlerce kalma ihtimali oldukça yüksek. Doğu Avrupa üzerinden gelen soğuk hava ve Orta Akdeniz'den gelen siklonla Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışının 1987, 2002 ve 2004'teki kar yağışları gibi etkili olması bekleniyor.

1987 kışında İstanbul'da neler olmuştu? 1987 yılının mart ayında İstanbul'da kar yağışı etkili olmuş ve bazı noktalarda kar kalınlıkları 1 metreyi aşmıştı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, İstanbul'da 1987'de 4-14 Mart tarihleri arasındaki günlük ortalama hava sıcaklığı sıfırın altında 2,2 derece olarak kaydedilmişti.

Siklonlar Türkiye'ye bolca yağış getirecek

Newcastle Üniversitesi Araştırmacısı, Atmosfer Bilimci Dr. Abdullah Kahraman ise Türkiye'nin cuma gününden itibaren soğuk hava dalgası etkisi altına gireceğini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

- Simülasyonlara göre yüksek basıncın etkisiyle çok soğuk hava kütlesi önce Doğu Avrupa'ya, zamanla Balkanlar ve Türkiye'ye taşınıyor. Önce Atlantik Okyanusu'ndan gelen, Akdeniz üzerinden Balkanlar'a ulaşacak bir siklon, ardından Akdeniz'de gelişen siklonlar Türkiye'ye bolca yağış getiriyor. Özellikle hafta sonundan itibaren ağırlıkla kar beklentisi var.

- Türkiye'de beklenen kar yağışının 1987'de, 2002'de ve 2004'te görülen yoğun kar yağışlarına benzer olma durumu söz konusu. Modellere göre Marmara Denizi'nin güney ve doğusu, Karadeniz, Kuzey Ege çevrelerinde günlerce sürecek, hayli fazla kar yağışı bekleniyor. Ancak bölgesel ve şehir bazlı detaylar için henüz erken."