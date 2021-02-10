Meteoroloji uzmanı 1 metre kar bekliyor! 14 Şubat'ta İstanbul dahil 23 il listede

TÜRKİYE yıllardır görmediği kar yağışına bu hafta sonu kavuşacak. Meteoroloji cuma günü itibariyle hava sıcaklığının 15 derece birden düşeceğini duyurup alarm verdi. 14 Şubat pazar günü Balkanlar üzerinden yoğun kar yağışı yurda giriş yapacak. İstanbul hafta sonunda kar altında kalacak ve yağış günlerce sürecek. Pazar günü Bursa, Balıkesir, Kocaeli başta olmak üzere kar yağışı 23 ilde etkili olacak. Pazartesi günü ise kar yağışının etkisine girecek il sayısı 35'i bulacak. Meteoroloji uzmanları 1987 yılındakine benzer bir kar yağışı bekliyorlar ve 1 metreyi bulabileceğini söylüyorlar. İşte kar yağışı görülecek illerin listesi: