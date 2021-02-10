Meteoroloji uzmanı 1 metre kar bekliyor! 14 Şubat'ta İstanbul dahil 23 il listede
TÜRKİYE en son 1987 yılında görülene benzer bir kar yağışının etkisine giriyor. 14 şubat 2021 pazar günü başlayacak kar yağışı günlerce sürebilir ve 1 metreye yakın kar bırakabilir.
TÜRKİYE yıllardır görmediği kar yağışına bu hafta sonu kavuşacak. Meteoroloji cuma günü itibariyle hava sıcaklığının 15 derece birden düşeceğini duyurup alarm verdi. 14 Şubat pazar günü Balkanlar üzerinden yoğun kar yağışı yurda giriş yapacak. İstanbul hafta sonunda kar altında kalacak ve yağış günlerce sürecek. Pazar günü Bursa, Balıkesir, Kocaeli başta olmak üzere kar yağışı 23 ilde etkili olacak. Pazartesi günü ise kar yağışının etkisine girecek il sayısı 35'i bulacak. Meteoroloji uzmanları 1987 yılındakine benzer bir kar yağışı bekliyorlar ve 1 metreyi bulabileceğini söylüyorlar. İşte kar yağışı görülecek illerin listesi:
Halen mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları Cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacak. Sıcaklık 15 derece birden düşecek ve bazı illerde mevsim normallerinin altına inecek. Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine hafta sonu başlayacak kar yağışının günlerce kalma ihtimali oldukça yüksek. Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışının 1987, 2002 ve 2004'teki kar yağışları gibi etkili olması bekleniyor.
1987 kışında İstanbul'a 1 metre kar yağmıştı yine olabilir
1987 yılının mart ayında İstanbul'da kar yağışı etkili olmuş ve bazı noktalarda kar kalınlıkları 1 metreyi aşmıştı. Newcastle Üniversitesi Araştırmacısı, Atmosfer Bilimci Dr. Abdullah Kahraman Akdeniz'de gelişen siklonun Türkiye'ye bolca yağış getireceğini belirtip şu bilgiyi verdi:
- Türkiye'de beklenen kar yağışının 1987'de, 2002'de ve 2004'te görülen yoğun kar yağışlarına benzer olma durumu söz konusu. Modellere göre Marmara Denizi'nin güney ve doğusu, Karadeniz, Kuzey Ege çevrelerinde günlerce sürecek, hayli fazla kar yağışı bekleniyor.
Kar pazar günü geliyor 5 gün sürecek
Kar yağışı Türkiye'ye pazar günü Balkanlar üzerinden giriş yapacak. Edirne, İstanbul, Çanakkale, Bursa, Balıkesir, Sakarya, Kocaeli, Eskişehir, Kütahya, Bolu, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum ve Amasya başta olmak üzere 23 il kar yağışının etkisinde kalacak. Meteoroloji Profesörü Orhan Şen'in açıklamalarına göre İstanbul'da kar yağışı pazar günü başlayacak ancak asıl etkisini pazartesi ve salı günü gösterecek.