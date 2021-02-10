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Sakarya Geyve'de annesinin mezarını yerinde bulamayınca şok oldu

İhlas Haber Ajansı

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde yaşayan Turan Terzioğlu, dua okumak için geldiği mezarlıkta annesinin mezarını bulamadı. Jandarmanın yaptığı incelemede mezar taşlarının çalındığı ortaya çıkarken, cenaze sahibi olan aile yaşanan olay karşısında hayatının şokunu yaşadı.

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Eşine az rastlanır olay Geyve ilçesi Karaçam Mahallesi'nde bu sabah yaşandı. Sakarya'da bir su fabrikasının lojistik bölümünde tır şoförlüğü yapan Turan Terzioğlu, yol üzerinde olan Karaçam Mezarlığı'na vefat eden annesi Hatice Terzioğlu'na dua okumak için gitti.

Aracından inip mezarlığa yönelen Terizoğu, 2001 yılında vefat eden annesinin mezarını yerinde bulamadı. Yanlış yere geldiğini düşünen adam, etrafta bir süre dolandı ancak doğru mezarı bulamadı. Yaptığı incelemede mezar taşı ve mermerlerin çalındığını düşünen Terzioğlu, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede mezar taşı ve mermerlerin çalındığını tespit etti. Aile üyeleri, annelerinin defnedildiği mezarın yalnızca taşının çalındığını ve tahrip edilmediğini öğrenince rahat bir nefes aldı. Bu olay karşısında büyük şaşkınlık yaşayan aile, yeni bir taş yaptırıp mezarı yeniden onardı. Jandarma, mezar taşını çalanların peşine düştü.

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