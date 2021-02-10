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Mersin'de doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı

MERSİN'de Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Necmi Arslan (65), koronavirüsten hayatını kaybetti. Arslan'ın emeklilik için dilekçe verdiği gün hastalığa yakalandığı öğrenildi.

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Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Necmi Arslan, 25 Ocak'ta koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşan Dr. Arslan, dün yaşamını yitirdi.

Evli ve 2 çocuk babası 40 yıllık doktorun vefatı meslektaşlarını üzüntüye boğdu. Dr. Arslan'ın yaş haddinden emekli olmak için koronavirüse yakalandığı gün dilekçe verdiği öğrenildi. 

Dr. Arslan, Silifke ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

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