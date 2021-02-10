BIST 1.543
DOLAR 7,04
EURO 8,54
ALTIN 418,13
HABER /  GÜNCEL

Nikola kimdir Aya Nikola kimdir tarihteki yeri önemi

Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda ortaya çıkan Aya Nikola karakteri vatandaşlar tarafından merak edildi. Rusya'nın, Yunanistan'ın, çocukların ve denizcilerin azizi kabul edilen Aya Nikola 4. yüzyıl Hristiyan azizidir. İşte Aya Nikola hakkında merak edilenler...

Abone ol

Kuruluş Osman dizisinin yayınlanan son bölümünde ortaya çıkan Aya Nikola karakteri merak edildi. Yunanistan'ın, Rusya'nın, çocukların ve denizcilerin azizi kabul edilir. Aya Nikola adına kurulmuş pek çok şehir ve kilise bulunur. Peki Aya Nikola kimdir? Aya Nikola tarihi? Aya Nikola nerede?

Aya Nikola Manastırı nerede: Kayalara oyularak meydana getirilmiş kademe halinde hücreler vardır. Kuzey tarafta merdivenle ayazmaya inilmektedir. Kilisenin doğusunda ikinci bir giriş daha bulunmaktadır. 19'uncu yüzyılda Rumlar tarafından kaya galerilerinin önü ahşap bir girişle tamamlanmış, ancak bu bölüm daha sonra ortadan kaldırılmıştır.

Aya Nikola Manastırı, Türkiye'de Kırklareli ilindeki Kıyıköy, Vize kasabasında bulunan dünyanın en eski taş oyma manastırlarından biridir.

6. yüzyıldaki I. Justinianus dönemine (MS 527-565) ait olup, kaya manastırlarının en iyi örneklerindendir. 19. yüzyılda önüne ahşap bir mekân ilave edilmiş ise de bu bölümden günümüze herhangi bir kalıntı ulaşmamıştır.

Aya Nikola Manastırı nerede: Kıyıköy Aya Nikola Manastırı, Kıyıköy Kasabası Papuçdere yolu üzerinde güney yamaçta, kasabaya 700 metre mesafededir. Bizans Dönemi kaya manastırlarının en iyi örneklerindendir. Zemin katta kilise, daha aşağıda ayazma, üst bölümde ise keşişlere mahsus bölümler bulunmaktadır.

ÖNCEKİ HABERLER
Genel-İş üyesi işçiler Maltepe Belediyesi'ne grev kararı astı tarih açıklandı
Sevgililer Günü'ne özel indirimli ürünler!
Selçuk Bayraktar'dan Milli Uzay Programı'na ilişkin önemli açıklama
MHP lideri Devlet Bahçeli'den AYM mesajı: Tekrar yapılandırılmalı
İlker Başbuğ 'darbe'den ifade verdi! "Erken seçim olsa darbe olmazdı" demişti
Mersin'de doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İzmir Tire'de Muharrem İnce'yi destekleyen bir grup CHP'den istifa etti
İstanbul kara gömülecek! Prof. Dr. Orhan Şen karın başlayacağı gün ve saati açıkladı
Sakarya Geyve'de annesinin mezarını yerinde bulamayınca şok oldu
Boateng'in eski sevgilisi Kasia Lenhardt evinde ölü bulundu
Yorumlar