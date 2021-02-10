MHP lideri Devlet Bahçeli'den AYM mesajı: Tekrar yapılandırılmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yanlış ve mahsurlu olsa da Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) kararlarının bağlayıcı olduğunu söyledi. Bahçeli, "Anayasa Mahkemesi milletimizin ve demokrasimizin haklarını muhafaza veya müdafaa edecek düzeyde tekrar yapılandırılmalı, yeni anayasa sürecinde yüksek mahkemenin mevcut durumu mutlaka ele alınmalıdır" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündemde yer alan konulara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanması sonrası başlayan protestolara değinen Bahçeli, "Üniversite gençliğini istismar eden, sokaklardan güç devşirmek için harekete geçen, terör örgütleriyle emel ve eylem birlikteliği yapan mezkur partilerin demokrasi ve milli irade husumeti tehlikeli düzeylere ulaşmıştır" dedi.

"Zilletin şaftı kayarken Türkiye’yi de krize kaydırmayı hedeflemesi ne millet sevgisiyle ne de meşru ve demokratik siyasi mücadeleyle bağdaşmayan ilkellikler olarak karşımıza çıkmıştır" ifadesini kullanan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Türk gençliği bu tuzağa düşmeyecektir"

"Üniversite kapılarında yasa dışı marjinal sol örgütlerle aynı kümeye giren, aynı zehirli üslubu benimseyen partilerin gayri milli muhalefet stratejileri Türkiye’nin tarihi ve egemenlik haklarına kast etmek üzerine planlanmıştır.

İnanıyorum ki, Türk gençliği bu tuzağa düşmeyecektir. PKK ve FETÖ’nün yanında, DHKP-C, MLKP, TKP-ML, LGBT ve Soros uşaklarıyla fiili ittifak kuranların istiklalimize cephe aldıkları, istikbalimize nifak saçtıkları ayan beyan ortaya çıkmıştır. Aziz milletimizin hakkını hukukunu çiğneyenlerin, iç barış ve huzur ortamını sakatlamak için bozgunculuk yapmaları, hak ihlallerinden şikayetçi olmaları derin ve dipsiz bir çelişkidir."

'Yanlış ve mahsurlu olsa da Anayasa Mahkemesi’nin kararları bağlayıcıdır'

Bahçeli, sözlerinin devamında CHP'li Enis Berberoğlu hakkında verilen hak ihlali kararını değerlendirdi. "FETÖ’nün 7 Şubat 2012 tarihinde Milli İstihbarat Teşkilatı’nı hedef alan hain operasyonundan dokuz yıl sonra MİT tırları davasında yargılanan bir CHP milletvekilinin yeniden yargılanma talebinin kabul edilerek infazının durdurulması kuşkulu ve kaygı verici bir gelişmedir" görüşünü dile getiren Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararına dayanak ise Anayasa Mahkemesi’nin üst üste iki defa aldığı hak ihlali kararıdır. Anayasa Mahkemesi’nin, milletin hakkı ihlal edilip yok sayılırken, işlediği suçu teşvik ve teyit edilmiş kişilerle ilgili tartışmalı duyarlılığı evrensel hukuk normları açısından izahı yapılamayacak bir çarpıklıktır.

Bu mahkeme, Anayasa’nın özel madde olması sebebiyle öncelikle uygulanması şart olan geçici 20.maddesini yok sayarak yine aynı Anayasa’nın 138.maddesini çiğnemiştir. Yanlış ve mahsurlu olsa da Anayasa Mahkemesi’nin kararları bağlayıcıdır. Fakat Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararı söz konusu CHP’liye otomatik olarak milletvekilliği sıfatı da kazandırmayacaktır. Geçmişin adeta rövanşının alınması gözlerden ve dikkatlerden kaçmamaktadır.



'Anayasa Mahkemesi’nin kararları bizatihi anayasaya aykırı olamayacak'

Bu vesileyle tekrar ifade etmek isterim ki, Anayasa Mahkemesi milletimizin ve demokrasimizin haklarını muhafaza veya müdafaa edecek düzeyde tekrar yapılandırılmalı, yeni anayasa sürecinde yüksek mahkemenin mevcut durumu mutlaka ele alınmalıdır. Anayasa Mahkemesi’nin kararları bizatihi Anayasa’ya aykırı olamayacak, TBMM’nin tarihi ve yüksek iradesine de pranga vuramayacaktır."



'İlgili CHP’linin fezlekesi TBMM Karma Komisyonu’na acilen getirilmeli'

Bahçeli, kendilerine göre bu aşamada yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı:

"İlgili CHP’li milletvekilinin fezlekesi TBMM Karma Komisyonu’na acilen getirilip dönem sonuna bırakılmadan gündeme alınmalı, ardından da Genel Kurul’a indirilerek dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili oylama yapılmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi bu oylamada yeniden yargılama yolunun açılabilmesi için dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oyunu kullanacaktır. Hiç kimse konusu suç teşkil eden fiillerini demokrasi ve hak ihlalleri gerekçesiyle örtbas edemeyecektir."

'Kurultay 18 Mart'ta yapılacak'

Bahçeli, açıklamasının sonunda partisinin kurultay tarihine ilişkin olarak da bilgi verdi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirlere değinen Bahçeli, "Salgın şartlarının ağırlığı ve hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması nedeniyle 13. Olağan Büyük Kurultayımızın 18 Mart 2021 Perşembe günü maske, mesafe ve temizlik şartlarına titizlikle riayet eden dava arkadaşlarımızın katılımıyla yapılması kararlaştırılmıştır" dedi.