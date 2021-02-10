Fenerbahçeli Lemos, PFDK'ye sevk edildi
Fenerbahçeli Mauricio Lemos, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Mauricio Lemos'u tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, sarı-lacivertli takımın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Lemos'un, kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.