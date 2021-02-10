BIST 1.548
DOLAR 7,04
EURO 8,55
ALTIN 417,45
HABER /  FENERBAHÇE

Fenerbahçeli Lemos, PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçeli Mauricio Lemos, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Mauricio Lemos'u tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, sarı-lacivertli takımın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Lemos'un, kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Göktuğ Alp kimdir tarihteki yeri kim oynuyor gerçek adı nedir?
Sevgililer Günü'ne özel indirimli ürünler!
Türkiye Değişim Partisi Lideri Mustafa Sarıgül'e Siirt'te sıcak karşılama
Bayhoca'nın ölümü nasıl öldü tarihteki yeri ve önemi
Mauricio Lemos PFDK'ya sevk edildi
Almanya Savunma Bakanlığı: Ordu yarının tehditlerine karşı hazır değil
ABD'de UFO paniği görenler telefona kaydetti işin aslı başka çıktı
Sivas'ta, soba gazından etkilenen 6 kişilik aile hastanelik oldu
Jürgen Klopp annesini koronavirüsten kaybetti
Nikola kimdir Aya Nikola kimdir tarihteki yeri önemi
Yorumlar 1 yorum