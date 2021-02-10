Yeni umut: Bir Yaşam Evi

2019 yılında savaştan dolayı İdlib’e göç eden mülteciler için acil ihtiyacı karşılamak amacıyla briket ev inşasına başlayan İHH İnsani Yardım Vakfı, projede yeni bir değişikliğe gitti. “2 Oda 1 Umut” sloganıyla briketten inşa edilecek olan 40 metrekarelik yeni Yaşam Evleri’yle mülteciler, daha iyi imkanlara kavuşacak.

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Suriye’deki savaş, vahim bir insani krize sebep oldu. 6.6 milyon kişi ülke içinde yerinden edildi. Savaştan kurtulanlar çadırlarda ya da metruk binalarda yaşamını devam ettirmeye çalışıyor. Çadır kentlerde 1.5 milyon insan yaşıyor ve yüzde 80’ini kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. 2019 yılında savaş nedeniyle hareketlenen mülteci göçü sonrasında on binlerce insan İdlib’e göç etti.

30 bin mülteci istifade etti

İHH İnsani Yardım Vakfı da gelen yeni göç dalgasıyla birlikte evsiz yurtsuz kalan mülteciler için bölgede yeni bir dönüşüme neden olacak briket evler projesini başlattı. “Mazluma Çatı Ol” sloganıyla başlatılan 20 bin briket ev hedefine hayırseverlerin yoğun ilgisiyle ulaşıldı ve 20 bin 676 briket ev bağışı alındı. Bu evlerin 14 bin adeti 40 farklı bölgede inşa edildi, 7 bin 264 tanesi de ailelere teslim edildi. Bugüne kadar teslim edilen evler, 30 bin 287 kişiyi çadır ortamından çıkararak sırtlarını güvenle yaslayabilecekleri yeni bir hayata taşıdı. Geriye kalan 6 bin 676 briket evin de en kısa sürede ailelere teslim edilmesi planlanıyor.

Beton çatılı briket ev

10 yılı aşkın süredir Suriye’deki krize kalıcı çözümler bulabilmek için çalışmalarını sürdüren İHH, acil çözüm olarak kurduğu önceki briket evler projesini yenilemeye ve geliştirmeye başladı. Yeni projeyle; içerisinde tuvaleti, mutfağı, avlusu, temiz su ve elektrik tesisatı, kanalizasyon, su deposu, kapı ve pencereleri demirli, beton çatılı Yaşam Evleri inşa edilecek. 40 metrekare büyüklüğe sahip 1+1 olarak inşa edilecek yeni evlerin 10 metrekaresi ise bahçeye ayrılacak. Yeni Yaşam Evleri, İdlib kırsallarına göç ederek kendi ülkelerinde mülteci durumuna düşmüş mazlum ve mağdur insanların, mevsim ve çadırların olumsuz şartlarından kurtarılabilmeleri için ilk etapta bin adet yapılacak. Proje, “2 Oda 1 Umut” sloganıyla gerçekleştirilecek.

Destek için

Çoğu yetim, engelli, yaşlı ve kadınlardan oluşan ihtiyaç sahipleri için inşa edilecek olan Yaşam Evleri’nin maliyeti 12.500 TL. Projeye destek vermek isteyen hayırseverler, EV yazıp 3072’ye SMS gönderdiklerinde 5 TL bağışta bulunabilecek. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise projeye vakfın banka hesap numaralarına ya da online olarak YAŞAM EVİ koduyla katkıda bulunabilecek.