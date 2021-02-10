BIST 1.548
DOLAR 7,04
EURO 8,55
ALTIN 417,45
HABER /  EKONOMİ

Altının kilogramı 417 bin liraya düştü! 422 bin lirayı görüp yönünü aşağı çevirdi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 417 bin liraya geriledi.

Abone ol

Altın piyasasında, en düşük 416 bin 500 lirayı, en yüksek ise 422 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 417 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 650 milyon 702 bin 699,92 lira, işlem miktarı ise 1.549,58 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 666 milyon 979 bin 35,72 lira oldu. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Gram Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ahmet Nur Çebi'nin yardımcıları açıklandı
Sevgililer Günü'ne özel indirimli ürünler!
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan muhalefete yeni anayasa çağrısı
HÜDAPAR Genel Başkan Vekili Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan yeni anayasa çalışmalarına destek
Başulu Hatun kimdir? Başulu Hatun'u canlandıran Pınar Töre'nin hayatı
ABD duyurdu! Yeni Kaledonya açıklarında 7.9 büyüklüğünde deprem!
Yeni umut: Bir Yaşam Evi
Erzurum'da yapılıyor Türkiye'nin en büyüğü olacak! Dünyada eşi benzeri yok
Fenerbahçeli Lemos, PFDK'ye sevk edildi
Göktuğ Alp kimdir tarihteki yeri kim oynuyor gerçek adı nedir?
Yorumlar