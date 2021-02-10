İsrail'de aşı kampanyasından çarpıcı sonuçlar salgına yakalanma oranı...

Dünyanın nüfusa oranla en çok Covid-19 aşısının yapıldığı ülke olan İsrail'de Pfizer-BioNTech aşısının yüzde 91 etkili olduğu ve aşı kampanyası sonrası salgına yakalanma oranının da yüzde 53 oranında azaldığı görüldü.

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Yaklaşık 8.8 milyon nüfusa sahip İsrail'de 3.5 milyonu aşkın kişi kısmen veya tamamen koronavirüs aşısı yaptırdı. Euronews'te yer alan habere göre veriler, ülkede başlatılan aşı uygulamasının 'verimli' sonuçlar doğurduğunu gösteriyor.

Weizmann Bilim Enstitüsü verilerine göre ülkede iki doz aşı olan ilk grupta, Covid-19'a yakalanma oranı yüzde 53 oranında azalırken, hastaneye kaldırılma oranı yüzde 31, koronavirüsü ağır geçiren hasta sayısı da yüzde 31 düşüş yaşadı.

19 Aralık 2020'de başlayan aşı kampanyası sonrası 60 yaş altında tek doz alan kişilerde ise Covid-19 görülme oranı yüzde 20, hastaneye kaldırılma oranı yüzde 15 ve salgını ağır geçirme oranı da yüzde 29 düşüş gösterdi.

İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Pfizer-BioNTech aşısının yüzde 90 ila 95 etkinlik gösterdiği, bu oranın İngiltere'de görülen farklı koronavirüs varyantları üzerindeki etki oranının da hemen hemen aynı olduğu kaydedildi.

Aşı olanlar hastalığa yakalansa da, başkasına bulaştırma oranı düşüyor

Bakanlık Genel Direktörü Hezi Levi, benzer bir çalışmanın Güney Afrika'da görülen farklı Covid-19 türü üzerinde de yapıldığını ancak sonuçları açıklamanın şimdilik erken olduğunu söyledi. Pfizer-BioNTech firmalarının da verilerin daha güvenilir olması için İsrailli yetkililerden haftalık bazda bilgi aldığı kaydedildi.

MyHeritage Bilim Kurulu Başkanı Yaniv Erlich, aşı olan kişilerin bazılarının koronavirüse yakalandığını ancak bu kişilerin de hastalığı başkalarına bulaştırma oranının düştüğünü ifade etti. Son 22 günde iki doz aşıyı da olan grupta şimdiye kadar yeni bir vaka görülmedi.

Aşı olan son 420 bin kişinin sadece 1000'de 0.5'i Covid-19'a yakalandı

İsrail'deki Sağlık Kurumu Maccabi'nin son verilerine göre Covid-19 aşısı olan yaklaşık 417 bin kişide, salgına yakalanan kişi sayısı sadece 254 oldu. Bu oran binde 0.5'ten daha düşük.

İsrailli uzmanlar yapılan son araştırmalara göre aşı yapmanın, karantina uygulamaktan daha etkin bir yöntem olduğunu kanıtladığını belirtiyor.

Ülkede bugüne kadar 700 bini aşkın koronavirüs vakası görülürken salgın kaynaklı can kaybı 5 bin 200'ün üzerinde gerçekleşti.