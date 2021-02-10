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Fuat Oktay: Türk tarafı, Kıbrıs'ta kalıcı çözümden yana

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşen Oktay, Kıbrıs meselesinde çözüm iradesi vurgusu yaptı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, iki günlük çalışma ziyareti kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti.

Oktay, ziyaretin ilk gününde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

"Türkiye ile uyum içerisindeyiz''
Görüşmede ağırlıklı olarak Kıbrıs meselesinin üzerinde durulduğu belirtildi.

Söz konusu meseleye işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, "Türkiye ile yüzde yüz uyum içerisindeyiz." dedi.

"Haksızlığın karşısındayız''
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay da "Biz Kıbrıs konusunda çözüm iradesinin yanında, haksızlığın karşısındayız. Türk tarafı adil, kalıcı çözümden yana." diye konuştu.

Yapılacak anlaşmalar
Ziyarette, Türkiye ile KKTC arasındaki Mali İşbirliği Protokolü'nün görüşmeleri de yapılacak.

Ziyaret çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve KKTC Başbakanlığı arasında e-Devlet hizmetlerine ilişkin mutabakat zaptı ve Karayolları Genel Müdürlüğü ile KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı arasında kara yolları yatırımlarının gerçekleştirilmesine ilişkin uygulama protokolü imzalanacak.

Türkiye Belediyeler Birliği ve Yüksek Öğretim Kurulu ile KKTC tarafındaki muhatapları arasında da iş birliği anlaşmaları yapılacak.

Oktay'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin de eşlik ediyor.

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