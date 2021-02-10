İstanbul'da kira oranları arttı! İşte kiraların en çok arttığı ilçeler...

Mega kentimiz İstanbul'daki konut kiraları yüzde 10.81 artış gösterdi. Metrekare birim fiyatının en yüksek olduğu ilçe ise Sarıyer.

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İstanbul'da konut kiralarının yüzde 10.81 artış gösterdiği belirtildi. Artışla birlikte ilçelerdeki kira değerleri değişti.

Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa'nın verilerine göre, kira bedellerinin en yüksek olduğu ilçeler ise sırayla Sarıyer, Beşiktaş, Bakırköy ve Beyoğlu oldu.

Metrekare birim fiyatları ise şu şekilde:

Sarıyer 30 lira, Beşiktaş 28 lira, Bakırköy ve Beyoğlu ise 23 lira

İstanbul ilçeleri için ise metrekare birim fiyatları ortalama 17 lira

'Ortalama vereceğiniz rakam 1700 lira'

Gayrimenkul uzmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran İstanbul'da son bir yılda artan konut kiralarını değerlendirdi.Yaşanan artışla ilgili Başaran, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen seneden bu seneye yüzde 10.81 bir artış gözlendi. Bu artışta birinci sırayı Sarıyer aldı. Daha sonrasında Beşiktaş ondan sonrasında Beyoğlu ve sonrasında Bakırköy. Baktığımızda bu dört ilçe birbirleriyle yarışır halde oldular. İstanbul ilçeleri için metrekare birim fiyatları ortalama 17 lira oldu. 100 metrekarelik bir evi tutmak istediğiniz zaman ortalama vereceğiniz rakam 1700 lira. Bu tüm İstanbul ilçeleri için verilmiş bir istatistik ama bölgelere göre değişiklik gösterebiliyor."

'Yüzde 23'lük artış gösteren yerler de var'

Bazı bölgelerde oranların daha yüksek olduğundan söz eden Başaran, "Bin liraya oturmuş olduğunuz bir evde yüzde 10.81 artışla 100 lira gibi bir artış gözlendi. Enflasyon oranlarına göre paralellik gözüküyor. Bazı bölgelerde daha yüksek oranları görebiliyoruz. Genel ortalama yüzde 10.81 diyoruz ama İstanbul'da yüzde 23'lük artış gösteren yerler de var. Mesela Esenyurt, Bayrampaşa. O bölgelerde kira rakamları bir önceki senede düşük kaldı. Mal sahiplerinin enflasyon oranından yüksek oranda artış yaptığı istatistikler arasında var" dedi.

Kendisini en kısa amorti eden ev Esenyurt'ta

Ev almak isteyenlerin tercihlerinin daha çok amorti eden evlerden yana olduğunu belirten Evrim Başaran, "Biz kirayla amorti eden yerleri satın almak isteriz. Bu konuda İstanbul'da birinci sırayı Beykoz alıyor. Beykoz'da bir ev kendisini 43 yılda amorti ediyor. Düşündüğünüzde çok uzun bir süre. Diğer tarafta da en kısa sürede amorti eden yerlerden birisi de Esenyurt. Bu o bölge değerli diğer bölge değersiz anlamına gelmiyor. Sadece verilere dayanarak bir açıklama yapmış oluyoruz. Yalılara baktığımızda amortisman süresi 70 yıla çıkabiliyor. Bulunduğunuz bölgedeki yerin çok değerli olması ve çok fazla talep görmesinden dolayı mal sahipleri bu oranları kendi kafalarına göre hareket edebiliyor oldular. Alan razı veren razı durumundalar" ifadelerini kullandı.

Pandemiyle birlikte insanlar şehirden ayrılıyor'

Pandemiyle birlikte insanların tercih ettikleri evlerinde türlerinin değiştiğini anlatan Başaran, "Pandemi sürecinde herkesin dengesi değişti. Müstakil, bahçeli, havuzlu evler tercih edildi. Nedenine gelince hepimizin nefes alma ihtiyacı oldu. İstanbul'da çok pahalı rezidanslar var. Baktığınızda o plazalarda insanlar nefes alamıyor. Oksijeni havalandırma borularından almak durumunda kaldılar. Balkona çıkmak istedikleri zaman balkona çıkamadılar. Şehir merkezindeki lokasyonlarından ayrılarak Anadolu Yakası için Tuzla'ya, Kurtköy'e geçtiler. Avrupa Yakası içinse Beylikdüzü, Hadımköy taraflarına geçtiler. Oradaki kira rakamlarının artmasının sebebi de oraya talep olduğunu gösteriyor. Geçen seneden bu seneye yüzde 10.81 artış varken Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Esenyurt gibi bölgelerde bu rakam yüzde 20'lerin üzerine çıkmış" diye konuştu.

'İkinci sırada Beşiktaş geliyor'

Başaran sözlerini şöyle tamamladı:

"Metrekare birim fiyatının en yüksek olduğu bölge Sarıyer. Sarıyer'in metrekare birim fiyatı 30 lira. Hemen ikinci sırada Beşiktaş geliyor 28 lira. Beşiktaş'ta 100 metrekare bir ev tutmak istemiş olursanız 2 bin 800 lira ödemeniz gerekiyor. Sarıyer'de 3 bin lira ödemeniz gerekiyor. Hemen arkasından Bakırköy ve Beyoğlu geliyor. Onlardaki metrekare birim fiyatı da 23 lira. Daha sonraki ilçelerse Şişli ve Kadıköy."