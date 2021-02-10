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Erol Bulut'a istifa şoku! Gönüllerde efsane ikili var

Recep Kıyatsıl recep.kiyatsil@internethaber.com

Fenerbahçe'nin Başakşehir'e elenip kupaya veda etmesinin ardından taraftarlar Erol Bulut'a istifa çağrısı yaptı. Gönüllerde ise efsane ikili var.

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Fenerbahçe, kupaya çeyrek finalde veda etti. Sarı-lacivertli takım, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir'e uzatmada 2-1 mağlup olarak organizasyondan elendi. Fenerbahçe'nin Uruguaylı stoperi Lemos, müsabakanın 45. dakikasında kırmızı kart gördü. Kupayı 2013'ten bu yana kazanamayan sarı-lacivertli takım, bu sezon sahasında tüm kulvarlarda 5. mağlubiyetini yaşadı.

Erol Bulut'a istifa çağrısı
Karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli taraftarlar teknik direktör Erol Bulut'u istifaya davet etti. #DefolErol şeklinde etiket açarak Twitter'da gündem olan Erol Bulut'un sezon başından bu yana oynattığı kötü futbol, göz hoş gelmeyen oyunu ve sistemsizliği sarı-lacivertlileri çıldırttı. Gelecek adına umut vermeyen Erol Bulut'un akıbeti merak edilirken Fenerbahçe, hafta sonunda Karagümrük ile karşılaşacak. Olası bir mağlubiyet sonrası Erol Bulut'un tahtı sallanmaya başlayacak.

Erol Bulut, Medipol Başakşehir karşısında kalede Altay Bayındır yerine Harun Tekin'e görev vermesiyle ilgili bir soruyu, "Oyuncularımızla bireysel görüşmeler yapıyoruz. Yorgunluk halini göz önünde bulunduruyoruz. Altay, fazla maç oynadı ve yorgundu. Bu yüzden Harun Tekin'i değerlendirdik." şeklinde yanıtladı.

Gönüllerde efsane ikili var
Fenerbahçeliler, Erol Bulut'un görevi bırakması gerektiğinde hem fikir olurken bazıları ise Zico-Alex ikilisinin takımın başına geçmesini düşünüyor. İşte Fenerbahçeli taraftarların Twitter'da yaptığı paylaşımlardan bazıları...



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