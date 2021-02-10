Erol Bulut'tan 'Altay neden oynamadı' sorusuna dikkat çeken yanıt

Fenerbahçe teknik patronu Erol Bulut, Medipol Başakşehir karşısında kalede Altay Bayındır yerine Harun Tekin'e görev vermesiyle ilgili bir soruyu, "Oyuncularımızla bireysel görüşmeler yapıyoruz. Yorgunluk halini göz önünde bulunduruyoruz. Altay, fazla maç oynadı ve yorgundu. Bu yüzden Harun Tekin'i değerlendirdik." şeklinde yanıtladı.

Abone ol

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde normal süresi 1-1 berabere tamamlanan maçta Medipol Başakşehir'e uzatmada 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, organizasyona veda etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Bulut "Bizim kontrolümüzde başladı. Rakip kendi kalesinin önünü kapattı 120 dakika boyunca. İyi defans yaptılar. Kontrataktan pozisyonlara girmeye çalıştılar. Basit bir hatadan gol yedik. Kırmızı kart gördük. 70 dakika 10 kişi oynamak zorunda kaldık. Buna rağmen baskılı oynadık, 1-1'i yakaladık. Rakibin yakaladığı bir pozisyonda ikinci golü yedik. Rakip biraz şanslıydı o konuda. İstediğimiz ikinci golü bulamadık ve elendik. Elenmek istemiyorduk. Maçın geneline baktığımızda oyunun kontrolü bizdeydi. Sonuçta tur atlamadık, o yüzden bir şey ifade etmiyor. Maçı kaybettik. Bu maçı bugün burada unutacağız. Hafta sonu oynayacağımız Karagümrük karşılaşmasına hazırlanmamız lazım. Yeterince efor sarf ettik, bir kişi eksik oynadık. Toparlanıp Karagümrük maçına hazırlanmamız lazım" dedi.

Erol Bulut, Ülker Stadı'nda oynanan müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında, "Tur atlamak isterdik. Maçın kontrolü 120 dakika boyunca bizde olmasına rağmen, istediğimiz sonucu alamadık. Maçın 45. dakikasında yaptığımız basit hatadan gol yedik. Kırmızı kart bizi eksik bıraktı. Kalan bölümde 10 kişi oynamamıza karşın elimizden geleni yapmaya çalıştık ve 1-1'i yakaladık. 96. dakikada rakibimiz orta yapmak isterken kaleye giden bir top var. Nitekim o şekilde kaybettiğimiz bir maç oldu." ifadelerini kullandı.

Bulut, Medipol Başakşehir karşısında kalede Altay Bayındır yerine Harun Tekin'e görev vermesiyle ilgili bir soruyu, "Oyuncularımızla bireysel görüşmeler yapıyoruz. Yorgunluk halini göz önünde bulunduruyoruz. Altay, fazla maç oynadı ve yorgundu. Bu yüzden Harun Tekin'i değerlendirdik." şeklinde yanıtladı.