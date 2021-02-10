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Koronavirüsün en yaygın semptomu! Cinsel isteği azaltıyor

ABD’de yapılan bir araştırmaya göre yeni tip corona virüsün (Covid-19) semptomlarından biri olan koku kaybı cinsel istek ve duygu tatmininde azalmaya yol açıyor.

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Bilim insanları koku alma duyusunun cinsel motivasyon için oldukça güçlü bir rol oynadığını ve her ikisinin “yakından bağlantılı' olduğunu açıkladı. Önceki araştırmalar, da koku bozukluğu hastalarının cinsel yaşamlarındaki çeşitli sorunlar yaşadığını ortaya çıkarmıştı. 

The Journal of Sexual Medicine dergisinde yayımlanan çalışma kapsamında Chiago Üniversitesi’nden araştırmacılar, ümü 65 yaş ve üstü 2 bin 84 kişiyi inceledi. Uzmanlar, katılımcıların koku alma duyarlılıklarını kokulu çubuklarla, cinsel istek ve aktivite sıklığını  ise anketler aracılığıyla ölçtü. Ardından elde edilen veriler yaş, cinsiyet, ırk, eğitim, biliş, ilaç kullanımı ve depresyon gibi faktörler de hesaplanarak karşılaştırıldı.

Cinsel hazzı etkileyebileceğini gösteriyor
Çalışmanın yazarları, “Yetişkinlerde azalan koku alma işlevi, azalmış cinsel motivasyon ve cinsellikle alakalı az duygusal tatmin ile ilişkilendirildi. Çalışmamız, koku alma işlevindeki düşüşün cinsel hazzı etkileyebileceğini gösteriyor” ifadelerini kullandı. 

Koku alma ve cinsellik arasındaki ilişki
Araştıramanın ortak yazarı Jesse K. Siegel, durumun koku alma ve cinsellik arasındaki ilişkinin “evrimsel olarak korunan”' nörolojik bağlantılardan kaynaklanabileceğini söyledi. Siegel, “Olfaksiyonun (koku alma duyusu)  duyguları ve cinsel motivasyonu işlemede kritik bir rol oynayan limbik sistemle güçlü  bir bağlantısı var. Koku soğanı içindeki nöronlar, cinsel motivasyonun bir başka önemli aracısı olan hipotalamusa da doğrudan yansıyor” ifadelerini kullandı.

Covid-19 hastalalarının yüzde 10’unu etkiliyor
Bununla birlikte, koku veya tat alma kaybı, yüksek ateş, kuru öksürük, yorgunluğun yaı sıra Covid-19'un en yaygın semptomları arasında yer alıyor.  Bilim insanları Covid-19 hastalalarının yüzde 10’u etkileyen bu semptomun iki aya kadar devam edebileceğini belirtiyor. 

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