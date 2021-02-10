Başakşehir konuk olduğu Fenerbahçe'yi kupa dışına itti

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, 90 dakikası 1-1 biten maçta Başakşehir'e mağlup oldu ve kupaya veda etti. 42'de Fernandes'in golüyle geriye düşen ve Lemos'un kırmızı kartıyla 10 kişi kalan Kanarya, ikinci yarıda Valencia ile beraberliği yakalasa da Gulbrandsen'in uzatmada gelen golü turun kaybedilmesine sebep oldu. Fenerbahçe'nin savunma zaafları bir kez daha ön plana çıkarken; ikinci yarının başında oyuna giren Mesut Özil'in performansı hayal kırıklığına neden oldu.

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Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe, Başakşehir'i konuk etti. Zorlu mücadelenin normal süresi 1-1 sona ererken; uzatmaya giden karşılaşmayı Başakşehir 2-1 kazanarak yarı finale yükseldi. Başakşehir, yarı finalde Konyaspor - Beşiktaş eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İlk yarıyı Junior Fernandes'in 42'de attığı golle 1-0 önde kapatan Başakşehir'e Fenerbahçe, 72'de Enner Valencia ile karşılık verdi. Kalan dakikalarda başka gol çıkmayınca 90 dakika beraberlikle sona erdi. Uzatmaya giden mücadeleyi Başakşehir, Fredrik Gulbrandsen'in 96'da attığı golle kazanarak adını yarı finale yazdıran ilk takım oldu.

Fenerbahçe'nin yediği ilk gol öncesinde Deniz Türüç'e sert bir müdahalede bulunan Mauricio Lemos, 45'te VAR uyarısıyla gelen kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil, oyuna ikinci yarının başında dahil oldu ancak etkisiz bir futbol sergiledi.

Maçtan önemli dakikalar

21. dakikada Medipol Başakşehir'in sol kanattan gelişen atağında Junior Fernandes ceza sahasına hareketlenen Deniz Türüç'e pasını verdi. Ceza sahasına giren Deniz şutunu çekti. Kaleci Harun'dan dönen topa Deniz bir kez daha vurmak istedi ancak Szalai son anda kayarak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

42. dakikada konuk ekip öne geçti. Hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında Berkay'ın pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Junior Fernandes sert bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Harun'un solundan ağlarla buluştu: 0-1

45. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Medipol Başakşehir'in golünden önce Deniz Türüç'e faul yapan Lemos'a hakem Fırat Aydınus oyunun durmasının ardından sarı kart gösterdi. Video Yardımcı Hakem (VAR) merkezinden gelen uyarı sonrası pozisyonu saha kenarına gelerek izleyen Fırat Aydınus sarı kartı iptal edip Lemos'u kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

45+3. dakikada Medipol Başakşehir'in sol kanattan gelişen atağında Cemali Sertel ön direğe ortasını yaptı. Demba Ba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamlandı.

60. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte topa iyi yükselen Epureanu'nun kafayla kaleye gönderdiği top az farkla üstten auta gitti.

61. dakikada ceza sahası önünde Cisse ile duvar pası yapan Szalai'nin ceza yayından çektiği şutta meşin yuvarlak kalecide kaldı.

66. dakikada ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Valencia'nın şutunda barajı geçen top yandan dışarı çıktı.

72. dakikada Fenerbahçe'nin beraberlik golü geldi. Osayi-Samuel'in kendi yarı alanından gönderdiği uzun topu Cisse orta sahada kafayla Valencia'nın önüne indirdi. Meşin yuvarlağı kaparak hızla ceza sahasına yönelen Valencia rakibinden sıyrılarak şutunu çekti ve skoru eşitledi: 1-1

88. dakikada Giuliano'nun ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği şutta top yandan auta gitti.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi ve uzatma bölümüne geçildi.

93. dakikada Cemali Sertel'in ceza sahası dışından sert şutunda Harun Tekin meşin yuvarlağın kaleye girmesine izin vermedi. Kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırdı.

96. dakikada Medipol Başakşehir'in ikinci golü geldi. Crivelli'nin uzun topuna hareketlenen Gulbrandsen meşin yuvarlağı soldan ceza sahasına girmek üzereyken doğrudan kaleye gönderdi ve Harun Tekin'in üstünden topu ağlarla buluşturdu: 1-2

108. dakikada soldan ceza sahasına giren Gulbrandsen'in şutunda kaleci Harun Tekin topu kurtardı.

117. dakikada Ozan Tufan'ın uzaktan şutunda kaleci Volkan Babacan topun kaleye gitmesine izin vermedi.

Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı ve turuncu-lacivertli ekip kupada yarı finale yükselen ilk takım oldu.

Fenerbahçe: 1 - 2 :Başakşehir

Stat: Ülker

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Fenerbahçe: Harun Tekin, Gökhan Gönül, Lemos, Szalai, Caner Erkin (Dk. 46 Serdar Aziz), Ozan Tufan, Sosa (Dk. 105 Mert Hakan Yandaş), Ferdi Kadıoğlu (Dk. 59 Valencia), Sinan Gümüş (Dk. 46 Mesut Özil), Thiam (Dk. 46 Osayi-Samuel), Cisse (Dk. 73 Samatta)

Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar (Dk. 91 Duarte), Ponck, Epureanu, Cemali Sertel (Dk. 102 Ravil Tagir), Ndayishimiye, Azubuike, Deniz Türüç (Dk. 45+3 Gulbrandsen), Berkay Özcan (Dk. 91 Muhammed Emin Sarıkaya), Junior Fernandes (Dk. 73 Giuliano), Demba Ba (Dk. 74 Crivelli)

Goller: Dk. 42 Junior Fernandes, Dk. 96 Gulbrandsen (Medipol Başakşehir), Dk. 72 Valencia (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 45 Lemos (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 30 Cemali Sertel, Dk. 93 Muhammed Emin Sarıkaya, Dk. 112 Gulbrandsen, Dk. 120+4 Crivelli (Medipol Başakşehir), Dk. 102 Serdar Aziz, Dk. 113 Ozan Tufan, Dk. 120+2 Volkan Demirel (Yardımcı antrenör), Dk. 120+5 Szalai (Fenerbahçe)