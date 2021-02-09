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Göbeklitepe'deki metal bloğun gizemi çözüldü

Göbeklitepe yakınlarında bir tarlaya dikilen ve üzerinde Göktürk alfabesi ile "Gökyüzüne bak, Ay'ı gör" yazan metal monolitin sırrı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın yol haritasını açıklaması ile çözüldü. Monolitin Türkiye Uzay Ajansı'nın bir reklam çalışması olduğu ortaya çıktı.

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Göbeklitepe yakındaki bir tarlada 5 Şubat'ta görülen blokun üzerinde Göktürk alfabesiyle 'Ay'ı görmek istiyorsan gökyüzüne bak' yazıyordu. Göbeklitepe'deki bloğun sırrı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla ortaya çıktı.

Monolitin gizemi çözüldü
Erdoğan, konuşma yaparken arkasında monolitin fotoğrafının belirmesiyle "Şimdi Türkiye'deki uzaydaki 10 yıllık vizyon, strateji hedef ve projelerinin yer aldığı milli uzay programımızı tüm dünyaya ilan ediyor ve diyorum ki, gökyüzüne bak Ay'ı gör," ifadelerini kullandı.

Slogan oldu
Erdoğan'ın yol haritasını açıkladığı Milli Uzay Programı'nın #GökyüzüneBakAyıGör etiketi ile duyurulması monolitin bu kapsamda Göbeklitepe'ye dikildiğini ortaya koydu.

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