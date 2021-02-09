Kuzey Kore'nin siber saldırılarla 300 milyon dolardan fazla para çaldığı iddia edildi

CNN'in haberine göre; gizli bir Birleşmiş Milletler (BM) raporunda Kuzey Kore'de bilgisayar korsanlarının 'ülkenin nükleer ve balistik füze programlarını finanse etmek' için yüz milyonlarca dolar çaldığı kaydedildi.

BM Güvenlik Konseyinden adının açıklanmasını istemeyen bir diplomatın bazı kısımlarını paylaştığı gizli raporda; Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yönetimi, zor durumdaki ekonomisini ayakta tutmak ve silahları finanse etmek amacıyla 'finans kurumlarına ve sanal döviz bürolarına karşı operasyonlar' yürütmekle suçlandı.

Raporda; BM üyesi bir ülke, Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının 2019 ile Kasım 2020 arasında 316,4 milyon dolar değerinde sanal varlıklar çaldığını iddia etti.

Öte yandan; Kuzey Kore'nin 'bölünebilir malzeme ürettiği, nükleer tesisler kurmayı sürdürdüğü ve balistik füze altyapısını güçlendirdiği' öne sürülerek 'denizaşırı ülkelerden bu projeler için malzeme ve teknoloji aramaya' devam ettiği ileri sürüldü.

Ocak ayındaki yeni füzelerin sergilendiği tören

Kuzey Kore'de 15 Ocak'ta denizaltıdan fırlatılabilme özelliğine sahip yeni füzelerin sergilendiği askeri geçit töreni düzenlenmişti. Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre; Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da katıldığı Kim Il-sung Meydanı'ndaki törende sergilenen yeni balistik füzeler, 'dünyanın en güçlü silahı' olarak nitelendirilmişti.

Binlerce askerin ve sivilin bir araya geldiği törende Güney Kore ve Japonya'daki hedefleri vurabilecek kapasitede mobil kara araçlarıyla fırlatılan katı yakıtlı silahlar gösterilmişti. Uzmanlar, füzelerin ve ağır silahların sergilendiği töreni ABD'de 20 Ocak'ta göreve gelen Joe Biden yönetimine karşı gövde gösterisi olarak yorumlamıştı.

Kuzey Kore lideri, Kore İşçi Partisi 8. Kongresi'nde geliştirilmekte olan yüksek teknolojili silah sistemlerinin listesini açıklayarak nükleer silah deposunu güçlendirme tehdidinde bulunmuştu.