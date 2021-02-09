BIST 1.544
DOLAR 7,07
EURO 8,57
ALTIN 417,53
HABER /  YEREL

Ankara'da 3 katlı binada doğal gaz patlaması

Demirören Haber Ajansı

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde 3 katlı bir binanın üst katındaki evde meydana gelen doğal gaz patlaması paniğe neden oldu.

Abone ol

ANKARA'nın Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi 197'nci Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evde patlama meydana geldi. Evde kimsenin olmadığı sırada meydana gelen patlama, çevrede korku ve paniğe neden oldu.

Patlamanın etkisiyle binanın camları kırıldı. Çam ve çerçeve parçaları, sokakta park halindeki araçların üzerine düştü. İhbar üzerine gelen polis ve itfaiye ekipleri binada inceleme yaptı.

Doğal gaz kaynaklı olduğu belirlenen patlamada ölen ve yaralanan olmadı.

ÖNCEKİ HABERLER
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den nükleer anlaşma mesajı
Sevgililer Günü'ne özel indirimli ürünler!
Savcı Sayan Diyarbakır anneleri için yola çıkıyor!
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (9 Şubat 2021)
Pfizer-BioNTech'ten çok önemli koronavirüste mutasyon açıklaması
Miçotakis'in sözlerine ilk yanıt: Türk askeri Kıbrıs'ta barış gücüdür
Kuzey Kore'nin siber saldırılarla 300 milyon dolardan fazla para çaldığı iddia edildi
İstanbul Kartal'da 47 milyon 600 bin adet boş makaron ele geçirildi
Marketlerde yeni dönem başlıyor herkesi ilgilendiren düzenlemenin ayrıntıları ortaya çıktı
Evlilik vaadiyle yurt dışından Mersin'e getirdiler! 31 kadını zorla...
Yorumlar