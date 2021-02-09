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Aslı Aydıntaşbaş, Milli Uzay Programı'nı beğenmedi

Gazeteci Aslı Aydıntaşbaş, sosyal medya hesabından Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nı eleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nı açıkladı.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Uzay Ajansı tarafından hazırlanan programda Türkiye’nin uzaydaki hedeflerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye adına tarihi bir dönüm noktasına şahitlik edildiğini belirtti.

"Bir uzay yolculuğu eksikti"
Türkiye'nin çıktığı bu önemli yolculuğu beğenmeyenler de oldu. Onlardan biri de gazeteci Aslı Aydıntaşbaş.

Aydıntaşbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir uzay yolculuğu eksikti..." ifadelerini kullandı.

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