Türkiye'de bir ilkti! Burdur'da mezarı başında dualarla anıldı

20 yıl önce eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan Türkiye’nin ilk şehit kadın pilotu Ayfer Gök, Burdur'da mezarı başında anıldı.

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9 Şubat 2001'de 3'üncü Konya Ana Jet Üs Komutanlığında, F-5A uçağının eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu şehit olan Türkiye'nin ilk şehit kadın pilotu Ayfer Gök, ölümünün 20’nci yıldönümünde Hacısarılar Mezarlığı şehitliğinde mezarı başında anıldı. Şehit Pilot Teğmen Ayfer Gök’ün şehitlikteki anma törenine Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Belediye Başkanı Emrullah Ünal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, şehitlerin yakınları, Şehit Ayfer Gök Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri ile vatandaşlar katıldı.



Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Belediye Başkanı Emrullah Ünal ve Cumhuriyet Şehit Pilot Teğmen Ayfer Gök ve tüm şehitlerin mezarlarına çiçek bıraktı. Çiçek merasiminin ardından Bucak İlçe Müftüsü Mehmet Ersöz ve ilçe müftülüğünde görevli din adamları tarafından Kuran-ı Kerim okunarak dua yapıldı.