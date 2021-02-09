BIST 1.540
DOLAR 7,08
EURO 8,57
ALTIN 420,32
HABER /  GALATASARAY

Galatasaray'da derbi sonrası Ryan Donk kararı

Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir ve Fenerbahçe'yi yenerek liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da Ryan Donk gelişmesi yaşanıyor.

Abone ol

Galatasaray yönetimi, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Donk ile 1+1 yıllık sözleşme yenileme konusunda görüşmelere başlayacak. 

Sezon başında sözleşmesi yeniden uzatılan Ryan Donk, indirimi kabul ederek 515 bin 750 euro garanti ücret almayı kabul etmişti.

35 yaşındaki Donk, 2016 yılının Ocak ayında Kasımpaşa'dan sarı-kırmızılı takıma transfer edilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Terör yapılanmaları Boğaziçi eylemlerinde devrede! Gözaltına alınanların biri 'Gezi'ci çıktı
Sevgililer Günü'ne özel indirimli ürünler!
Masumlar Apartmanı Naci ölecek mi diziden ayrılıyor mu?
Eminevim 4 dakikada bir ev veya araç teslim edecek
3 ayların ilk 3 günü tutulan oruca nasıl niyet edilir?
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın Macron'un danışmanıyla telefonda görüştü
Ankara için fırtına alarmı verildi! Valilik: Çatılar uçabilir bacalara dikkat
Konyaspor'da İlhan Palut dönemi resmen başladı
Geyve'de yol kenarında cesedi bulunmuştu yeni detaylar ortaya çıktı meğer eşi 5 yıl önce
İYİ Parti'de Muharrem İnce paniği! Meral Akşener harekete geçti 1 vekil İnce'ye gidiyor
Yorumlar