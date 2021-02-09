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Kocaeli'de emniyet teşkilatının acı günü! Yaşam savaşını kaybetti

Demirören Haber Ajansı

KOCAELİ'de yaklaşık bir aydır koronavirüs tedavisi gören polis memuru Yusuf Acar (44), yaşamını yitirdi.

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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görevli evli ve 3 çocuk babası polis memuru Yusuf Acar, yaklaşık 1 ay önce koronavirüse yakalandı. Bir süre evinde tedavi gören Acar, durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren polis memuru Acar, dün gece hayatını kaybetti. Yusuf Acar'ın cenazesi, Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi'nde toprağa verildi.

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