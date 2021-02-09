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İstanbul'da halkın uğrak noktasıydı! Fırtına sonrası korkutan görüntü

İhlas Haber Ajansı

AVCILAR Sahili’nde deniz kıyısında daha önce bir kısmı çöken istinat duvarı, fırtınanın etkisi ile korkutan bir hale dönüştü. Çöken istinat duvarı drone ile havadan görüntülendi.

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Kent genelinde dün akşam çıkan fırtına nedeniyle birçok ilçede çatılar uçtu ağaçlar ve tabelalar devrildi. Avcılar Sahil Parkı’nda ise etkili olan fırtına nedeniyle dev dalgalar kötü durumda olan istinat duvarının bir kısmını daha çökertti. Üstünden insanların geçtiği çocukların oyun oynadığı bölge drone ile havadan da görüntülendi. Sahilde yürüyüşe çıkan vatandaş, “Ben bile korkarak bu tarafa geçtim ne olur ne olmaz diye. Kötü bence bir an önce yapılmasında fayda var. Fırtına da etkili olmuş olabilir ama uzun süredir böyleymiş gibi de gözüküyor” dedi.

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