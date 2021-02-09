Diyarbakır'da iki aile arasında seçim husumeti alevlendi: Ölü ve yaralılar var

DİYARBAKIR'da muhtarlık seçimlerinden kalma husumet sebebiyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

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Olay, Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Solmaz Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre önceki muhtarlık seçiminde yer alan T. ve Ç. ailesi arasında tartışma çıktı. Tartışma dün tekrar gündeme gelince aile sözlü tartışma sonrası evlerine döndü. Bugün karşı karşıya gelen iki aile arasında tartışma tekrardan başlayınca taraflar silah çekerek birbirine ateş açtı. Silahlı kavgada Adem T., hayatını kaybederken 2 kişi ise ağır yaralandı.



Kavgayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Diyarbakır'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.