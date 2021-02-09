Galatasaray'da toplu imza töreni! Mohamed'den Fenerbahçe itirafı

Galatasaray'da, ara transfer döneminde kadroya katılan futbolcular için düzenlenen imza töreninde konuşan Mohamed, Fenerbahçe'den teklif aldığını söyledi.

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, Gedson Fernandes, DeAndre Yedlin, Mostafa Mohamed ve Halil Dervişoğlu için toplu imza töreni düzenliyor.

Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde söze başlayan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Başta Onyekuru olmak üzere tüm yeni oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Teklifler olmasına rağmen bizi seçtiler. Galatasaray'ı seçtiler, tercih ettiler. Bu çok önemli." dedi.

Mustafa Cengiz'in ardından konuşan Henry Onyekuru ise "Tekrar burada olmak, evime dönmek inanılmaz bir duygu. Yuvama geri döndüm. Ne zaman buraya gelsem, kendimi çok mutlu hissediyorum. İnşallah daha önce de yaşadığımız gibi bir şampiyonluk daha yaşarız..." ifadelerini kullandı.

Mohamed'den Fenerbahçe itirafı

Mohamed, "Herkese çok teşekkür ediyorum. Galatasaray'ı ikinci ailem gibi hissediyorum. Fenerbahçe'ye gol attıktan sonra Galatasaray taraftarlarını mutlu ettiğim için çok sevinçliyim... Geçen sezon Fenerbahçe'den teklif geldi ama Galatasaray'da olduğum için daha mutluyum." diye konuştu.

Yedlin ise, "Galatasaray, tanımadığım bilmediğim bir takım değil. Küçükken, Amerika'da futbol henüz yaygın değilken çok az takımlar biliniyordu. Bildiğim takımlardan biri Galatasaray'dı. Umarım takımımla şampiyonluk yaşarım." sözlerini söyledi.

Mustafa Cengiz sonrasında sözlerine şöyle devam etti:

"Manavdan alır gibi, alıyoruz, satıyoruz; öyle söyleniyor ama böyle bir dünya yok! İhtiyaçlar sınırsızdır, kaynaklar kıttır! Ben her istediğimi alırsam diğer insanlara bir şey kalmaz. Bunun için cennet vardır, cennette tüm ihtiyaçlar karşılanır, sınırsızdır. Millet gırgır geçiyor ama illa Pera doğumlu mu olmak lazım. Ben Antepliyim, bununla da gurur duyarım. Ülkemden onur duyuyorum! Galatasaraylı olduğum gibi Antepli olmaktan da onur duyuyorum."

"Sevgili Neşet Ertaş'ın dediği gibi; 'Yazımızı, kışa çevirmeye çalıştılar' Mağlup olmak da bunu kabul etmek de bir onurdur. 21 yıldır Kadıköy'de kazanamadık. VAR geldiğinden beri mağlup olmuyoruz. Hakem maça etki etti deniyor. Yav hadi kale arkası kamerasını kabul etti golünüzü verdi. Maç kaç kaç oldu 1-1. E bizim penaltı var? Verilmeyen kırmızı kartlar var? 4 tane sonuca etki eden karar var bizim aleyhimize. Yav Allah aşkına yapmayın ya."

"Ben stada girerken hep beraber girdik, statta bizim üstümüzü aramadı, dur giremezsiniz diye bir şey olmadı, sadece oradaki görevli bir acemilik yaptı ve listeye bakılmasını istedi, 29 kişi listeye baktık. Çok kırıldım."

"Biz dedikodular duyduk. Sağlık çalışanı adı altında seyirci sokulacakmış diye duyduk. Valiliğe yazı yazdık. Stat ana baba günü gibiydi. Kapıda onlarca araba, yüzlerce insan bekliyor. Bu adamlar sağlık çalışanı mı dedim. Kovidin kahramanları hangi takımı tutarsa tutsun başımın tacı. Girenler çok ağır tezahüratlar yaptılar. Sayın Fatih Terim'e ismen ve Galatasaray'a küfürler ettiler."