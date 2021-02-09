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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Ücretli Twitter sistemi kapıda! Kullanıcıları üzecek değişiklik

TWİTTER, gelir modelini reklamların ötesine taşımak için çeşitli ücretli abonelik seçenekleri üzerinde çalışıyor. Tweetdeck gibi, Twitter'a bağlı uygulamaların ücretli olması da seçenekler arasında. 

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Twitter, gelirlerinde reklam dışında alanlar yaratmak için abonelik sistemini gündemine aldı. Şirketten doğrulama amacıyla yapılan açıklamada "En büyük şirket önceliğimiz gelir dayanıklılığını artırmak. 2021'de reklamların ötesinde gelir modelimizi çeşitlendirmek için araştırmalar yaptığımızı göreceksiniz" ifadeleri yer aldı. 

Twitter'ın ürün gelirlerinden sorumlu Bruce Falck açıklamasında gündeme gelen yenilikleri "Bu, çeşitli üyelikler ve kişi ya da şirketlere Twitter'da erişebilecekleri yeni özelliklerin olduğu paketlerin sunulması olabilir" sözleriyle özetledi. Öte yandan Falck, görüşmelerin henüz ilk aşamada olduğu, bu yılın sonuna kadar adım atmayı beklemediklerini de ekledi. 

Bloomberg, Twitter'ın geliri reklamların ötesine taşımak için çeşitli özel içerikleri, Tweetdeck uygulamasını, 'Tweet'i geri al' tuşunu ücretli yapmak gibi adımları düşündüğünü belirtti.

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