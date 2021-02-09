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Ankara'da kadınları zorla fuhşa sürükleyen çeteye operasyonda 14 gözaltı

ANKARA'da 'pembe maske' adıyla polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 17'si yabancı uyruklu 60 kadın kurtarıldı. Gözaltına alınan 14 şüphelinin, kadınları para karşılığında fuhşa zorladıkları, sözlerini dinlemeyen yabancı uyruklu kadınlara da tecavüz ettiği ortaya çıktı. Çetenin, 'müşterilerin' tanıması için kadınlara pembe maske taktırdığı da belirlendi.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, kadınları para karşılığında fuhşa zorlayan çetenin izine rastlandı. Polisin teknik ve fiziki takibi sonucunda çete üyelerinin yaklaşık 60 kadını fuhşa sürüklediği belirlendi. Çete üyelerinin 17'sini yurt dışından getirdikleri kadınları tehdit ederek ve darbederek fuhuş yapmaya zorladığı, sözlerini dinlemeyen kadınlara ise tecavüz ettikleri tespit edildi.

Kısıtlamada sahte izin belgesi!
Sokak kısıtlaması olduğu hafta sonu ve akşam saatlerinde sahte izin belgeleriyle dışarıya çıkmaları sağlanan kadınlara, buluşma yerlerinde müşterilerinin tanıması için pembe renkli maske taktırıldığı da saptandı.

26 adrese 'pembe maske' operasyonu
Yapılan araştırmaların ardından çete üyelerinin belirlenen adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı. 26 adrese şafak vakti düzenlenen 'pembe maske' operasyonunda 14 çete üyesi, 'insan ticareti yapmak', 'fuhşa aracılık etmek', 'fuhuş yaptırmak ve bu yolla haksız kazanç elde etmek', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'cinsel saldırı' suçlarından gözaltına alındı. Fuhşa zorlanan 17'si yabancı uyruklu 60 kadın da kurtarıldı. 

Fuhuştan kazanılmış 157 bin lira
Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda fuhuştan kazanıldığı düşünülen 157 bin lira ile sokağa çıkma yasağında kullanılmak üzere çok sayıda sahte izin belgesi ele geçirildi.

Şüpheliler ile fuhşa zorlanan kadınların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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