Fenerbahçe'de Erol Bulut sistemi değiştiriyor! İşte yeni silahları

Fenerbahçe’nin hocası Erol Bulut, sistem ve oyun anlayışında değişikliğe gidiyor. Erol Bulut; Mesut Özil, Pelkas ve iyileşirse İrfan Can'ı Karagümrük maçında 11'e almayı planlıyor.

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Sezonun belki de en kritik maçında Galatasaray'a sahasında yenilen Fenerbahçe'de eleştiri okları teknik direktör Erol Bulut'a çevrildi. Yenilen gole kadar takımına oynattığı defansif futbolla eleştiri oklarının hedefi olan genç hoca, hem taraftarın hem de yönetimin tepkisini çekmişti.

Tüm eleştirilere rağmen oyun anlayışından taviz vermeyen Bulut en sonunda inadından vazgeçiyor. Bulut'un ligde Karagümrük maçıyla beraber sistemde önemli değişimlere gitmesi bekleniyor.

Topa hükmeden bir takım oluşturacak

Mesut Özil'i ilk 11'e monte edecek olan Erol Bulut, sakatlığının geçmesinin ardından İrfan Can ve Pelkas'ı da birlikte oynatmayı düşünüyor. Genç teknik adam, topa hükmeden bir takım oluşturacak.

Osai ve Samatta eklenecek

Bu üçlüye Osayi ve Samatta'nın da katkısıyla hücumda geçmiş haftalara göre çok daha etkili bir Fenerbahçe hedefleniyor. Yeni Fenerbahçe'nin alacağı sonuçlar ise merakla bekleniyor.